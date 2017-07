Gold Cup: Utilização de Florent Malouda pode deixar Guiana em maus lençóis

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) anunciou ontem que vai analisar a utilização do francês Florent Malouda pela Guiana Francesa, no empate sem golos com as Honduras, para a Gold Cup de futebol.

Caso o Comité Disciplinar da CONCACAF considere indevida a utilização do internacional francês Florent Malouda, a selecção da Guiana Francesa será punida com a derrota por 3-0 e os três pontos do triunfo atribuídos às Honduras.

As selecções defrontaram-se na terça-feira no BBVA Compass Stadium, em Houston, para a segunda jornada do grupo A da Gold Cup, numa partida que terminou com um empate 0-0.

O anúncio foi feito por um porta-voz da CONCACAF durante a conferência de imprensa com o seleccionador da Guiana Francesa, Jaïr Karam, que considerou não ter violado nenhuma regra ao utilizar Florent Malouda.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, vários oficiais da CONCACAF tinham advertido a Guiana Francesa, antes do início da Gold Cup, que o torneio se regia pelas regras da FIFA e que não poderia recorrer a jogadores internacionais franceses.