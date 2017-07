Fórum Macau: Nuno Furtado assume funções no início de Agosto

O novo delegado de Cabo Verde no seio do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa explicou à rádio pública cabo-verdiana os propósitos pelos quais se vai bater ao longo dos próximos três anos. Nuno Furtado substitui Mário Vicente a partir de 1 de Agosto.

O novo delegado de Cabo Verde no Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Nuno Furtado, vai substituir Mário Vicente a partir de 1 de Agosto, confirmou o diplomata à RCV – Rádio de Cabo Verde. Em meados do mês passado, o PONTO FINAL adiantou, em primeira mão, que Nuno Furtado seria o próximo representante do arquipélago da Morabeza no Fórum Macau.

Em declarações à RCV, o novo delegado de Cabo Verde no organismo liderado por Yu Xingzhen explicou o que dele se espera para os próximos três anos. Fluente em mandarim, Nuno Furtado adiantou à imprensa cabo-verdiana que a sua missão deverá passar, sobretudo, por estreitar as relações e aprofundar o diálogo entre a República Popular da China, a RAEM e os países de língua portuguesa: “Portanto, a minha função seria, no fundo, trabalhar a nível do diálogo entre o Fórum Macau e o Governo de Cabo Verde. Temos também uma forte parceria da Cabo Verde TradeInvest (CVTI) que está ligada à produção de investimento e cooperação também com a Região Administrativa Especial de Macau”, acrescentou.

Furtado faz da atracção de investimentos para Cabo Verde outro dos pilares de interesse no âmbito do desempenho das funções para as quais foi nomeado. Nas declarações que prestou à Rádio de Cabo Verde, o diplomata comprometeu-se a manter um “trabalho e um diálogo permanentes” entre as partes para o alcance dos objectivos de desenvolvimento traçados pelo Governo da Praia.

O delegado de Cabo Verde junto do secretariado permanente do Fórum Macau tem também como função, em matéria de atracção de investimentos provenientes do espaço da Grande China, fazer com que os capitais e o “know how” angariados cheguem também a todos os países de língua portuguesa, explica Furtado.

O novo representante de Cabo Verde no Fórum Macau compromete-se ainda a estabelecer pontes com a CV TradeInvest para garantir que os compromissos assumidos se materializam. Nuno Furtado disponibilizou-se a ajudar à agência de investimento de Cabo Verde na implementação e acompanhamento dos protocolos existentes celebrados com as instituições públicas e privadas chinesas, da RAEM e dos países da região : “Por exemplo, na última reunião que aconteceu na Praia, a 16 e 17 de Junho, foram assinados protocolos importantes entre a parte cabo-verdiana e as partes chinesas, também com alguns países de língua portuguesa. São esses protocolos que devem ser acompanhados para materialização de acções concretas que vão de encontro aquilo que foram os objectivos dos protocolos”, precisou o novo representante do arquipélago da Morabeza no Fórum de Cooperação Económica entre a República Popular da China e os Países de Língua Portuguesa.

Nuno Furtado é formado em política internacional pela universidade do Povo em Pequim.