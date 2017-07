Empréstimos para actividades imobiliárias aumentaram 16,8 por cento em Maio

Os novos empréstimos hipotecários para actividades imobiliárias aprovados pela banca de Macau aumentaram 16,8 por cento em Maio, indicam dados oficiais esta quarta-feira divulgados.

De acordo com as estatísticas publicadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), os novos empréstimos hipotecários para actividades imobiliárias foram de 3,3 mil milhões de patacas, mais 16,8 por cento em termos anuais homólogos, mas menos 15,5 por cento relativamente a Abril.

Já os novos empréstimos hipotecários para a habitação totalizaram 5,7 mil milhões de patacas em Maio, traduzindo um aumento de 6,3 por cento em termos anuais homólogos e um aumento de 70,7 por cento relativamente ao mês anterior, indica a Autoridade Monetária.

No final de Maio, o saldo bruto dos novos empréstimos para actividades imobiliárias correspondeu a 168,8 mil milhões de patacas, traduzindo um aumento de 1,7 por cento. Dos novos empréstimos para actividades imobiliárias, 65,5 por cento foram concedidos a residentes do território. O montante remanescente foi atribuído a não-residentes, num movimento ascendente impulsionado pela concessão de novos empréstimos a empresas garantidas por lojas.

O saldo bruto dos empréstimos para habitação, no valor de 184,5 mil milhões de patacas, cresceu 5,2 por cento, em termos anuais homólogos.

No final de Maio, o rácio das dívidas não pagas relativas a empréstimos hipotecários para habitação era de apenas 0,18 por cento, tendo conhecido um aumento de 0,02 pontos percentuais em relação ao mês de Abril. No âmbito dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, o rácio das dívidas não pagas no final de Maio era ainda menos significativa, cifrando-se pelos 0.14 por cento, um aumento de 0,01 pontos percentuais face ao mês imediatamente anterior.