Duas centenas de empresários participam em curso sobre gestão de retalho

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), juntamente com a Associação de Gestão de Comércio a Retalho de Macau, dinamiza, até ao final do dia de hoje, um curso sobre gestão de pequenas e médias empresas. O objectivo passa por dotar os empresários de competências sobre o modelo do “novo retalho” e melhorar a gestão do retalho. Duas centenas de responsáveis por pequenas e médias empresas participaram no primeiro dia do curso, que se prolonga pelo dia de hoje entre as 10h e as 13h no centro de conferências do IPIM.

