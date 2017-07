Descobrir o centros histórico de Macau pela calada da noite

A Associação dos Embaixadores do Património de Macau vai promover uma caminhada nocturna ao longo do Lago de Nam Van a 5 e 6 de Agosto. O passeio tem início na Pousada de São Tiago e segue depois pela Avenida da República, pela Cruz Vermelha de Macau, pela Residência Consular do Cônsul-geral de Portugal, pela Povoação do Chunambeiro e termina no espaço Anim’Arte NAM VAN.

Os interessados podem inscrever-se gratuitamente no sítio online da Associação dos Embaixadores do Património de Macau – www.mhaa.org.mo – numa das três caminhadas nocturnas que a associação vai dinamizar em cada noite. O passeio terá a duração de uma hora e meia ao longo do centro histórico de Macau.