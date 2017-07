Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas é  “confirmação clara” da estratégia do IPM  

Chegam das Universidades de Oxford, Brown, São Paulo, da “La Sapienza”, do King’s College, entre muitas outras, os académicos que este mês participam, em Macau, no 12º Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas. A organização de promoção da língua e culturas de países de língua portuguesa aprovou a candidatura do Instituto Politécnico de Macau à organização do certame, tornando o território o primeiro do Oriente a acolher o encontro.

Macau será a primeira cidade do Oriente a acolher o Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, iniciativa que decorre entre 23 e 28 de Julho. O encontro da organização que tem por objectivo fomentar os estudos da língua, literatura e cultura dos países de língua portuguesa decorre a cada três anos e é este ano organizado pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM). Carlos André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa da mesma instituição, deslocou-se a Cabo Verde, em 2014, ano em que se realizou último congresso da Associação de Lusitanistas. Na altura foi apresentada a candidatura do Instituto Politécnico de Macau a anfitrião do evento.

A instituição de ensino superior vai brevemente acolher 142 académicos de renome de cerca de oito dezenas de algumas das mais prestigiadas universidades a nível mundial: “É para nós um desafio, uma responsabilidade muito grande, mas também é um reconhecimento do que o IPM tem feito para desenvolver os estudos de língua portuguesa em Macau, na China e na Ásia”, sublinhou ontem Carlos André, durante a conferência de imprensa de apresentação do congresso. “É a primeira vez que universidades de todo o mundo viajam até Macau para afirmar com muita clareza que o território tem um papel a desempenhar e que a história de Macau tem um significado muito especial neste diálogo de culturas onde o português é claramente um elemento marcante”, complementou o académico.

Elemento de destaque naquele que é o 12º encontro da Associação Internacional de Lusitanistas é a presença, pela primeira vez, de académicos chineses. Serão 16 que, além de participarem do congresso, vão também apresentar as suas comunicações. Para Carlos André, este facto “significa que estes jovens professores já evoluíram academicamente, já têm conhecimentos e investigação realizada para poderem apresentar comunicações”.

Do programa do certame consta ainda uma mesa redonda que vai juntar escritores oriundos de vários pontos do universo lusófono: Carlos Morais José vai representar Macau, João Paulo Borges Coelho dá a cara pela literatura moçambicana e do Brasil chega Ana Miranda. Quatro sessões plenárias e 48 sessões paralelas completam um programa que vai colocar em destaque a língua portuguesa no mundo, com especial atenção para Macau e a República Popylar da China. As literaturas portuguesa, brasileira e africanas, os estudos feministas nas suas vertentes literárias, cinematográficas e sociológicas, a história contemporânea e também a didáctica, a linguística, a pedagogia e a política da língua portuguesa serão outras das temáticas com que se vão ocupar os académicos que deverão dar corpo à iniciativa.

Até à data estão inscritos 142 participantes, número que na semana passada ascendia aos 180. Contudo, devido à crise no Brasil, cerca de 40 académicos brasileiros tiveram que recuar e retiraram a sua inscrição. Hélder Macedo, professor emérito do King’s College de Londres, Isabel Pires de Lima, ex-ministra da cultura portuguesa e professora emérita da Universidade do Porto, Roberto Vecchi, director do Departamento de Línguas, Literaturas da Universidade de Bolonha e Cláudia Pazos-Alonso, professora da Universidade de Oxford, são algumas das personalidades que vão marcar presença no congresso.