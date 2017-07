Chui Sai On responde aos deputados no início de Agosto

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, desloca-se a 2 de Agosto à Assembleia Legislativa para uma sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) e assuntos sociais, foi ontem anunciado em comunicado.

O plenário vai ter a duração de três horas, segundo o portal da Assembleia Legislativa.

O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial está presente, regra geral, três vezes por ano no hemiciclo.

A primeira ocorre tradicionalmente em Novembro para apresentar as Linhas de Acção Governativa para o ano seguinte e responder aos deputados sobre as políticas anunciadas na véspera.

A segunda verifica-se na primavera (Março/Abril) e uma terceira vez antes de os deputados irem de férias (Julho/Agosto).