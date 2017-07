Arte contemporânea portuguesa em exposição em Idanha-a-Velha

O panorama recente da arte contemporânea em Portugal vai estar em exposição na aldeia histórica de Idanha-a-Velha, no distrito de Castelo Branco, a partir de 22 de Julho, com obras de uma dezena de artistas, anunciou ontem a Travessa da Ermida.

A exposição, com curadoria de Paulo Longo e Mariana Salgueiro, vai estar patente até 1 de Outubro, resultado de uma iniciativa conjunta do Projecto Travessa da Ermida, em Belém, em Lisboa, com o município de Idanha-a-Nova.

Obras de Albuquerque Mendes, Albano Afonso, Alberto Carneiro, Bela Silva, Daniel Blaufuks, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, João Noutel, Madalena éme, Nelson Cardoso, Paulo Brighenti, Rui Chafes, Susanne Themlitz estarão presentes no espaço do Lagar de Varas e respetivo logradouro, em Idanha-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova.