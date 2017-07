André Couto pediu auxílio e juntou 550 mil dólares para contas do hospital

Em apenas 12 horas a equipa pela qual compete André Couto fez um pedido de auxílio e conseguiu juntar donativos avaliados em 550 mil dólares de Hong Kong para pagar as despesas com os cuidados médicos. O piloto está desde domingo no Hospital St. Teresa, em Hong Kong, com uma vértebra partida, depois de ter sofrido um violento acidente enquanto competia, no sábado, em Zhuhai.

Os dois anúncios foram feitos através da página da formação Spirit Z, cujas cores o piloto de Macau representa no Campeonato Chinês de GT. O pedido de auxílio foi justificado com “circunstâncias imprevisíveis”, que exigiram que as despesas médicas fossem pagas antes da seguradora tomar uma decisão sobre se assumia as despesas. A identidade da companhia seguradora não foi revelada.