Tailândia: Oito mortos e três feridos devido a disputa de terras

Pelo menos oito pessoas foram assassinadas e três ficaram feridas no assalto perpetrado por um grupo armado à casa de um líder local na província tailandesa de Krabi, numa alegada disputa de terras, informou ontem a polícia.

O director da polícia provincial, Worawit Panprung, disse que foi aberta uma investigação para determinar o motivo do crime, aparentemente motivado por um conflito pessoal numa disputa de terras.

O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira na localidade de Ban Klang, quando várias pessoas – seis ou sete – com uniforme camuflado entraram na casa de Worayuth Sanglung.

Os homens algemaram-no, revistaram a casa e pela meia-noite abriram fogo contra o líder local e familiares. Seis pessoas morreram no local e duas, incluindo Worayuth, após serem transportadas para um centro hospitalar.

Uma mulher e duas meninas estão internadas num hospital local. Dois feridos encontram-se em estado crítico.

A posse de armas de fogo de grande calibre é comum na Tailândia, um dos países na Ásia com a mais elevada taxa de homicídios e onde em muitos casos as disputas terminam com vítimas mortais.

A província de Krabi é um dos pontos-chave de acolhimento de visitantes, ainda que a localidade onde o incidente aconteceu seja afastada dos centros turísticos.