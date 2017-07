Serviços de Saúde pedem desculpa por quedas provocadas por erro operacional

A Direcção dos Serviços de Saúde divulgou ontem um comunicado pedindo desculpa pela aplicação inadvertida de uma substância para a exterminação de larvas nos canais das vias públicas situados na Praça das Portas do Cerco. O produto, que ficou depositado nas grelhas de escoamento de águas pluviais, causou a queda a várias pessoas. A execução do trabalho de rotina foi feito pela Equipa de Controlo de Vectores dos Serviços de Saúde, que não cumpriu os procedimentos operacionais.

Quanto aos transeuntes que caíram, uma pessoa do sexo feminino, com 50 anos de idade, “por apresentar escoriações na zona do cotovelo direito e dor lombar do lado direito, foi transportada ao hospital para fazer exames mais pormenorizados”, lê-se numa nota de imprensa enviada às redacções.

Os Serviços de Saúde garantem que vão reforçar a formação do pessoal em causa, no sentido de aumentar a sua consciência sobre a segurança ocupacional.