Retrospectiva de Fernando Guerra inaugurada ontem no Centro Cultural de Belém

A exposição sobre o trabalho do fotógrafo Fernando Guerra, na arquitectura, foi ontem inaugurada no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa e explora o ponto de vista do autor, dos arquitectos para quem trabalhou, e a visão da crítica.

“Fernando Guerra – Raio X de uma prática fotográfica” expõe de 2500 a 3000 imagens do autor, formado em arquitectura, e conhecido pelo trabalho nesta área.

A mesa central da mostra oferece uma viagem cronológica pela obra de Fernando Guerra, explorando o seu percurso e a transformação tecnológica dos próprios instrumentos de trabalho.

A transição entre os equipamentos permite acompanhar a passagem das máquinas analógicas às digitais, da máquina Leica que o apresentou à fotografia, aos pequenos ‘drones’ que usa hoje em alguns trabalhos.

As fotografias apresentadas vão além da arquitectura, com registos das viagens de Fernando Guerra com o arquitecto Álvaro Siza Vieira e aquilo a que o autor chama “entre-reportagens”, trabalhos de fotografia fora do âmbito da arquitectura.

“Se antigamente se fotografava arquitectura primeiro para os arquitectos, aquilo que eu comecei a fazer foi uma fotografia que agradou não só à classe”, explicou Fernando Guerra, na apresentação da mostra, hoje, em Lisboa.

Do outro lado da mesa, há uma organização cronológica das fotografias disponíveis no “Últimas reportagens”, plataforma ‘online’ do fotógrafo. Os ‘links’ para os trabalhos a que elas pertencem estão incluídos junto de cada fotografia.

O fotógrafo tem trabalhado com arquitectos como Álvaro Siza Vieira, Manuel Mateus, Manuel Graça Dias, Gonçalo Byrne e João Luís Carrilho da Graça, Márcio Kogan, Isay Weifeld, Arthur Casas, Pei Cobb Freed. Era também um colaborador regular da arquitecta de origem iraquiana Zaha Hadid, que morreu em 2016.