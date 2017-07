Rede de agiotagem continua a recrutar na China continental

A Polícia Judiciária já prendeu quase quatro dezenas de membros de uma rede de agiotagem que actuava na Taipa e na strip do Cotai, mas a organização criminosa continua a recrutar novos efectivos, noticiou esta terça-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A polícia de investigação do território prendeu um total de 21 suspeitos em operações lançadas em Março e em Junho. No início do mês, a Judiciária apercebeu-se que a organização criminosa continuava a recrutar agentes na China Continental e na segunda-feira lançou uma nova rusga, que resultou na detenção de um total de quinze outros suspeitos.

Os detidos – doze homens e três mulheres – foram presos em apartamentos situados na Rua de Nam Keng e na Rua de Seng Tou e tinham idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos. Entre os detidos estava um cidadão da República Popular da China, de apelido Zhang, que seria responsável por recrutar novos efectivos no Continente.

A Polícia Judiciária encontrou num dos apartamentos quinze recibos relativos a empréstimos no valor total de oito milhões de patacas, bem como centenas de cartões de apresentação que seriam utilizados para recrutar clientes.

A PJ acredita que o suspeito de apelido Zhang seria responsável por gerir a recuperação dos empréstimos concedidos. Os agiotas da linha da frente seriam, por sua vez, responsáveis por angariar novos clientes, ficando com dez por cento do total do dinheiro com as transacções por eles promovidas.

Apesar das três levas de detenções, a Polícia Judiciária considera que o seu trabalho está longe de concluído, dado que o responsável pelo financiamento das operações ainda não foi identificado. A polícia de investigação do território garantiu esta terça-feira que se vai manter empenhada na captura do cabecilha da organização criminosa.