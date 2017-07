Ministério Público apontou baterias à mulher de Ho Chio Meng

Em mais um dia de alegações finais relativas ao processo conexo ao julgamento de Ho Chio Meng, a procuradora do Ministério Público Sio In Ha apontou baterias à mulher do ex-Procurador da RAEM, Chao Sio Fu, que acusou de saber que o marido tinha obtido rendimentos injustificados.

De acordo com o jornal Ou Mun, no dia de ontem, no Tribunal Judicial de Base, a procuradora defendeu que Chao Sio Fu tinha acesso às contas do ex-procurador e que com isso podia verificar que os rendimentos ficavam muito acima do que Ho poderia acumular através do seu salário. Sio In Ha colocou os rendimentos excessivos num valor superior a 17 milhões de patacas.

A acusação contrataria a versão de Ho Chio Meng, que está a ser julgado num processo independente, que decorre no Tribunal de Última Instância. O ex-Procurador disse no TUI que se houve qualquer falha em nome da mulher, que esta se ficou a dever a ele.

Em relação ao antigo chefe do Gabinete do Procurador, António Lai Kin Ian, a procuradora Sio In Ha sublinha que o ex-chefe de Gabinete do Procurador foi cúmplice de Ho Chio Meng na medida em que ajudou a que as adjudicações dos contratos fossem entregues sempre às mesmas empresas.

Sio In Ha acusou ainda Wang Xiandi – uma antiga hospedeira que Ho Chio Meng contratou para o MP supostamente de forma ilegal – de ter abusado dos recursos do Governo em cumplicidade com o ex-Procurador por motivos “egoístas”. No entanto, mesmo que seja considerada culpada, dificilmente Wang Xiandi acabará por servir a pena em Coloane, uma vez que se encontra em paradeiro incerto.

Já a advogada de defesa de Lei Kuan Pun, Wong Hang Si, defendeu que o cliente está a ser vítima de uma acusação do Ministério Pública injusta, que não respeitou a presunção de inocência. Também este arguido, que é cunhado de Ho Chio Meng, está fugido e, à semelhança de Wang Xiandi, está a ser julgado à revelia.