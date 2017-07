Mais de 50 por cento das pessoas com 45 anos não têm planos para a reforma

Mais de 50 por cento das pessoas com 45 anos ou mais não tem um plano para a sua vida depois de atingirem a reforma. A conclusão faz parte de um inquérito da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, cujos resultados foram divulgados ontem pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ainda de acordo com as conclusões do questionário, colocado a um total de 1000 pessoas, na faixa etária dos idosos a percentagem dos que não tem planos para a vida de reformado chega mesmo aos 90 por cento.

Em declarações à Ou Mun Tin Toi, a vice-directora do departamento para os assuntos sociais da UGAMM, Lam Man Chin, explicou que apesar da falta de planos para a reforma, esta fase da vida é encarada como positiva. A falta de planeamento deve-se ao facto de não haver preocupada com este aspecto nem conhecimento sobre o mesmo.