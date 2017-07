“MACAUpass” já pode ser usado para pagamento de impostos e taxas de valor diminuto

Já é possível proceder ao pagamento de impostos e taxas de valor inferior a mil patacas com o cartão “MACAUpass”, anunciou ontem em comunicado a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF).

Para além de poderem recorrer a formas de pagamento mais ortodoxas, os residentes, ao efectuarem o pagamento na tesouraria do Edifício “Finanças” na Avenida da Praia Grande, no Edifício “Long Cheng”, no Centro de Serviços da RAEM na Zona Norte ou no Centro de Atendimento da Taipa, podem optar pelo cartão “MACAUpass”, avançou a DSF em comunicado. O objectivo é facilitar o pagamento de impostos e taxas de valor diminuto, disponibilizando serviços de pagamento mais diversificados aos contribuintes.