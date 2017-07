Macau está entre os 42 países e territórios que vão acolher alunos da Universidade do Porto

Parte dos 1.232 estudantes portugueses da Universidade do Porto (UPorto) que no próximo ano lectivo vão estudar em universidades estrangeiras vão reunir-se amanhã na Reitoria (Praça Gomes Teixeira, aos Clérigos) para um almoço-convívio onde poderão partilhar experiências e expectativas.

Em comunicado, a UPorto esclarece que estes 1.232 estudantes vão realizar um período de mobilidade internacional em 42 países de África, da América, da Ásia e da Europa, graças aos programas e parcerias bilaterais que a Universidade do Porto mantém com instituições de ensino superior de todo o mundo.

Os países que mais estudantes da Universidade do Porto vão receber no próximo ano lectivo são a Itália (192 estudantes), a Espanha (184) e o Brasil (98), mas entre as 42 nações escolhidas encontram-se destinos tão díspares como a África do Sul, Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos da América, Finlândia, Japão, o México, o Peru, Taiwan ou … o território.

Na próxima quinta-feira vão reunir-se na Reitoria da Universidade do Porto os cerca de 800 estudantes que vão partir para mobilidade internacional logo no primeiro semestre do próximo ano lectivo, seja para uma experiência de um semestre ou de um ano lectivo completo.