Jardim Triangular vai ter cobertura na zona afecta à prática de xadrez

O Jardim Triangular da Areia Preta vai passar a contar com uma cobertura na zona onde se joga xadrez chinês, com o objectivo de criar sombra para os residentes do território que ali se concentram para jogar. A informação foi avançada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Segundo o IACM as estimativas apontam para que a empreitada de instalação da cobertura fique concluída no princípio de Setembro, com o espaço a não poder ser utilizado durante as obras.

A cobertura é feita principalmente com estruturas de metal e tem tábuas de madeira no topo. A área coberta vai ser de cerca de 90 metros quadrados. A decisão foi tomada depois de ter sido efectuada uma consulta aos utilizadores do espaço, até porque o IACM considera que a zona em causa tem um elevado grau de utilização.