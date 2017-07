Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes quer integrar rede de escolas pública

É um desejo da direcção da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, mas a sua concretização ainda não vai acontecer no próximo ano. Ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes explicou que a grande vantagem da medida passa pelo financiamento da instituição e pela escolaridade gratuita para as crianças.

João Santos Filipe

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) quer que o Jardim-de-Infância D. José Costa Nunes passe a integrar a rede de escolas públicas de Macau. O objectivo foi ontem admitido ao PONTO FINAL pelo presidente da APIM, Miguel de Senna Fernandes. Contudo, as condições para que a medida se materialize ainda não estão definidas, sendo que a única certeza neste momento é que não vai acontecer no próximo ano lectivo.

“É preciso fazer contas. Não se entra à toa, porque há modificações significativas no jardim-de-infância que não permitem de ânimo leve entrar sem mais nem menos na rede”, disse o presidente da APIM. “No próximo ano lectivo ainda não vai acontecer. É um desejo acalentado desde o ano passado pela direcção da APIM. Mas há outras questões que temos de ponderar e bem”, acrescentou.

Na eventualidade do cenário se confirmar, Miguel de Senna Fernandes reconhece que uma das grandes vantagens está no financiamento da instituição por parte do Governo. Também os custos para os pais e encarregados de educação baixariam substancialmente: “Uma grande vantagem seria o financiamento do jardim. Em segundo lugar pode ser uma coisa boa para os pais porque ficam abrangidos pela escolaridade gratuita”, frisou.

Apesar de uma eventual alteração no estatuto da instituição, os funcionários não seriam integrados nos quadros públicos. Além disso, Miguel de Senna Fernandes reconheceu que também há aspectos negativos que precisam de ser ponderados.

O Jardim-de-Infância D. José Costa Nunes está actualmente sem director, depois de Lola Flores do Rosário ter deixado a instituição, após o fim do vínculo de um ano, que não foi renovado. No entanto, o sucessor já está escolhido nesta altura, e Miguel de Senna Fernandes garantiu ao PONTO FINAL que o nome vai ser conhecido até ao final desta semana.