Homem detido por incitar à alteração violenta do sistema político

Um homem de 32 anos foi detido por incitamento à alteração violenta do sistema político de Macau, ao publicar na Internet textos em que defendia que “a subversão da RAEM começa com o assassinato do Chefe do Executivo”. As mensagens incriminatórias foram publicadas entre 15 de Maio e 10 de Junho, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O indivíduo ter-se-á ainda prontificado nas redes sociais a cometer homicídios por encomenda pelo valor de 500 mil patacas.

No decorrer das investigações, a Polícia Judiciária apurou que o suspeito tinha abandonado o território antes de 15 de Maio e que se encontrava na República Popular da China. Ao suspeito tinham sido aplicadas medidas preventivas no início de Maio por incitação ao homicídio, pelo que tinha que se apresentar junto da Polícia Judiciária regularmente. O homem acabou por ser detido no passado dia 7 de Julho numa operação conjunta da INTERPOL (Organização Internacional de Polícia Criminal) e das forças de segurança pública do Continente.