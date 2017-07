Homem condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e coacção sexual

O homem de 25 anos que deixou uma mulher às portas da morte num caixote do lixo da zona norte da cidade foi esta terça-feira condenado a uma pena de prisão de 15 anos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Em causa estão os crimes de posse de armas proibidas, coacção sexual e tentativa de homicídio tendo por alvo uma jovem de 19 anos que será indemnizada no valor de 500 mil patacas. Totalizados, os três crimes correspondem a uma pena de prisão de 18 anos que foi, no entanto, reduzida para 15 anos pelo colectivo de juízes.

A vítima foi encontrada no passado dia 29 de Outubro dentro de um dos caixotes do lixo localizados junto ao Edifício Mayfair Garden com uma ferida no pescoço. A jovem foi hospitalizada e permaneceu em estado crítico durante algum tempo. A Polícia Judiciária acabou por deter o homem ontem condenado. O suspeito era colega de trabalho da vítima.