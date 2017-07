Historiador Wu Hung é o convidado deste ano das “Palestres de Mestres da Cultura”

O historiador chinês Wu Hung, especializado no campo da história da arte, é o convidado deste ano do Instituto Cultural no âmbito da edição de 2017 das “Palestras de Mestres da Cultura”.

A iniciativa, que já trouxe ao território intelectuais como o filósofo português José Gil, o sinólogo sueco Goran Malmqvist ou o criativo inglês Charles Landry, pai do conceito de cidade criativa, está agendada para a tarde de 27 de Agosto, no Salão de Convenções do Centro de Ciência de Macau.

Nascido na província continental de Sichuan, Wu Hung, de 72 anos, vai proferir uma palestra intitulada “Imagens em Movimento: Uma Dádiva da Antiga China ao Mundo da Arte”, em que vai analisar algumas obras primas da antiga China. entre os trabalhos de pintura em rolo de papel que deverão ser abordados por Wu no âmbito da edição de 2017 das “Palestras de Mestres de Cultura” estão obras como “Luoshen fu tu” (A ninfa do rio Luo), “Han Xizai yeyan tu” (Entretenimento nocturno de Han Xizai) ou “Qingming shanghe tu” (O festival Qingming ao longo do rio).

Membro permanente da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos, Wu Hung é actualmente titular da cátedra Harrie A. Vanderstappen no Departamento de História da Arte e no Departamento de Línguas e Civilizações do Extremo Oriente da Universidade de Chicago. À distinção, o académico, critico e curador junta ainda o estatuto de director do Centro de Arte do Extremo Oriente e consultor do Smart Museum daquela instituição de ensino superior.

Historiador conceituado, Wu é um dos maiores especialistas mundiais na “pintura em rolo de papel”, uma expressão artística com uma longa tradição na China e que exerceu uma profunda influência noutras formas de arte.

O Instituto Cultural organizou pela primeira vez as “Palestras dos Mestres de Cultura” em 2013, ano em que convidou o escritor taiwanês Chiang Hsun para proferir uma palestra no território.