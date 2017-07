Grupo Wanda desfaz-se da maioria dos seus parques temáticos

O grupo chinês, liderado pelo homem mais rico da China, vai vender a maior parte dos parques temáticos de que é proprietário. O dinheiro obtido com o negócio deverá ser utilizado para saldar parte das dívidas contraídas pelo Wanda Group.

O conglomerado chinês Wanda Group, que nos últimos anos protagonizou várias aquisições importantes além-fronteiras, está a vender a maioria dos seus parques temáticos, retirando-se de um sector onde ambicionou competir com a Walt Disney.

A empresa anunciou a venda de 13 parques e 76 hotéis ao grupo chinês Sunac China Holdings Ltd., por 63,2 mil milhões de yuan, qualquer coisa como 8,1 mil milhões de euros.

A operação permitirá ao Wanda Group pagar parte das dívidas, depois de uma rápida expansão nos sectores do entretenimento e turismo.

O grupo é dirigido por Wang Jianlin, considerado o homem mais rico da República Popular da China, com uma fortuna avaliada em 30 mil milhões de dólares.

No ano passado, Wang disse que queria desafiar o domínio global da Disney no ramo dos parques temáticos. O grupo Wanda integra uma vaga de empresas chinesas que tem adquirido activos em todo o mundo, diversificando os negócios, numa altura de desaceleração do ritmo de crescimento da economia chinesa.

Em 2012, o grupo Wanda mediatizou-se ao adquirir a empresa norte-americana AMC Entertainment, proprietária da segunda maior cadeia de cinemas dos Estados Unidos.

No ano passado, comprou a rival Carmike Cinemas Inc., por 1,2 mil milhões de dólares. O conglomerado detém ainda a cadeia de cinemas Odeon & UCI, empresa que está presente em Portugal.

O grupo, que tem também centros comerciais e empreendimentos imobiliários, retirou as acções da bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong em 2016 e divulga poucos detalhes sobre as finanças.

Wang Jianlin garantiu, citado pela revista de informação financeira Caixin, que o nível de endividamento do grupo “não é pesado”:

“Esta recuperação de fundos será usada para saldar dívidas. O Wanda planeia pagar a maioria dos empréstimos bancários até ao final deste ano”, afirmou Wang, citado pela revista, na sequência do anúncio da venda dos parques.