Fundo de Reparação Predial concedeu 15 milhões em subsídios no primeiro trimestre

Nos seis primeiros meses do ano, o Fundo de Reparação Predial do Instituto de Habitação aprovou a atribuição de subsídios no valor de 14,27 milhões de patacas, noticiou esta terça-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O montante aprovado foi distribuído por 167 projectos, 45 por cento dos quais dizem respeito a intervenções no âmbito do Plano Provisório de Apoio Financeiro para a Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos.

No total, o Governo concedeu 7,03 milhões de patacas para que os proprietários que se candidatam aos apoios possam renovar as instalações eléctricas e os sistemas de abastecimento de água ou de evacuação de esgotos. O Fundo de Reparação Predial aprovou ainda a concessão de 63 subsídios ao abrigo do Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios, destinados, sobretudo, a financiar a organização de reuniões de condomínio. No âmbito do Plano de Apoio Financeiro à Demolição Voluntária de Construções Ilegais, o Governo atribuiu um total de quatro subsídios, no valor total de 40 mil patacas.

O Instituto de Habitação passou a detalhar trimestralmente as condições que justificam a atribuição dos apoios e subsídios concedidos pelo Fundo de Reparação Predial. Com a iniciativa, o organismo liderado por Arnaldo Santos espera aumentar a transparência no âmbito da implementação das políticas públicas.