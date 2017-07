França está preparada para acolher Olimpíadas de 2024, assegura Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse ontem que a França “está preparada e espera” ser escolhida para organizar os Jogos Olímpicos de 2024.

“Vim aqui para transmitir o meu apoio e para sinalizar que os Jogos Olímpicos são importantes para o nosso país. A França está pronta e espera [acolher os a edição de 2024 dos Jogos]”, disse, no final de uma reunião no Comité Olímpico Internacional (COI) destinada a definir a forma de atribuir a organização dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028: se elege individualmente para uma edição ou automaticamente para as duas, numa corrida entre Paris e Los Angeles.

Emmanuel Macron referiu ainda que a França já “perdeu três vezes” na corrida à organização de Jogos Olímpicos, não estando disposta a “perder uma quarta vez”.