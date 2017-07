Ex-alunos aceitam renovação do Colégio D. Bosco para fins educativos

Depois de ter sido noticiado o lançamento de uma consulta pública para renovar o espaço do Colégio D. Bosco, o PONTO FINAL ouviu alguns ex-alunos da instituição. Entre os antigos estudantes, o consenso é que a renovação deve ser apoiada, desde que a principal preocupação do estabelecimento de ensino passe por servir os alunos da instituição.

João Santos Filipe

A possibilidade do Colégio D. Bosco ser demolido e ser realizada uma renovação do estabelecimento de ensino foi noticiada recentemente pela imprensa chinesa. Nos planos de consulta para discussão, alegadamente avançados pela direcção da escola, colocava-se mesmo o cenário de serem demolidos alguns dos principais edifícios do estabelecimento de ensino.

Entre os ex-alunos da instituição ouvidos pelo PONTO FINAL, existe consenso relativamente à possibilidade das actuais instalações do Colégio poderem vir a ser demolidas, desde que que os espaços sejam utilizados para fins educacionais. Por outro lado, consideram que a manutenção da piscina, do pavilhão desportivo e do campo sintético é essencial.

“Concordo com as alterações desde que seja para a educação, juventude e desporto. Acho que não devem entrar naquela área negócios e que isso faça com que se retire o espaço à população. Deve ser aproveitado para a formação da juventude”, defendeu Manuel Silvério, antigo presidente do Instituto do Desporto e ex-aluno da instituição.

Apesar disso, Manuel Silvério frisou que o espaço não devem ser aproveitado para a criação de um “centro para jovens”, como o Governo pretende fazer com o Hotel Estoril, porque estas salas acabam para servir para pouco mais do que renuir votos.

O antigo presidente do Instituto do Desporto admite não estar por dentro dos planos apresentes, mas considera que o tema “merece um profundo debate porque estão no Colégio D. Bosco muitas memórias de Macau”.

Em contrapartida, Silvério explica que não considera que os edifícios tenham um grande valor arquitectónico, até porque a fachada já foi renovada mais do que uma vez.

Outra das individualidades do território que estudaram no Colégio D. Bosco, é o actual presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José Tavares. Numa opinião pessoal enquanto ex-aluno, e que não compromete o IACM, José Tavares admitiu apoiar uma renovação do espaço, desde que sirva para aumentar a capacidade do estabelecimento de ensino para acolher alunos.

“Se for para fins educativos eu até apoio a proposta, mas não sei se são esses os objectivos. Ainda quero perceber melhor qual é o conteúdo dessa consulta [noticiada]”, disse José Tavares, ao PONTO FINAL.

Se por um lado, Tavares reconhece que o colégio “é uma pedra basilar” de Macau para várias gerações, por outro, defende que em caso de renovação, esta deve ser profunda: “Em princípio não acredito que haja interesses comerciais, mas se houver não me parece uma boa aposta. A escola tem de pensar muito bem o aproveitamento do terreno com os fins para que foi concebida, ou seja, fins educativos”, frisou.

“Pequenas Obras”

O PONTO FINAL contactou igualmente o presidente da Direcção do Centro de Antigos Alunos, João Leão. O responsável pelo grupo de ex-estudantes explicou que pelo que conseguiu apurar junto da direcção, o cenário relativo a eventuais demolições não vai para a frente.

Contudo, diz que a direcção da escola quer saber qual o terreno do colégio que pode ser utilizado para construções secundárias: “O edifício vai manter-se como está. Agora vão pedir o alinhamento para construir, não no edifício principal, mas à volta do colégio, sem tocar no campo desportivo”, afirmou.

Sobre os trabalhos João Leão disse tratarem-se de “pequenas obras”, mas disse desconhecer o seu propósito.

O PONTO FINAL tentou até ao final de ontem contactar a direcção do Colégio D. Bosco para saber o propósito dos trabalhos, mas sem sucesso.