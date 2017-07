DSEJ garante que o projecto “Céu Azul” está a “progredir a bom ritmo”

O projecto “Céu Azul” está a “progredir a bom ritomo” ontem Wong Chio In, chefe da Divisão de Equipamentos Educativos da Direcção de Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Wong referiu ainda que foi já assinada a carta de intenções entre a escola Hoi Fai e a DSEJ relativa à mudança de instalações por parte do estabelecimento de ensino. O projecto encontra-se em fase de desenvolvimento, procedendo às fases de remodelação e expansão. O mesmo sucede com o sector da Taipa da escola Pui Tou.

As declarações foram realizadas à margem da cerimónia de graduação dos ensino pré-escolar e primário da escola Fu Luen, uma das primeiras a tirar proveito do projecto “Céu Azul”. A iniciativa pretende retirar as escolas que funcionam em edifícios residenciais e dotá-las de um campus próprio.