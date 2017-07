Designação de bar saudável atribuída a 38 cantinas e bares escolares

Um total de 38 bares de estabelecimentos de ensino do território receberam a distinção de “Bar Saudável” no ano lectivo de 2016/2017, no âmbito de um projecto promovido pela Direcção dos Serviços de Saúde e pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Para obter a distinção, os estabelecimentos devem definir políticas de alimentação saudável, estabelecer mecanismos de vigilância dos alimentos postos à venda nos locais em questão e ainda fazer uma classificação nutritiva dos alimentos à venda de acordo com três categorias: vermelho, amarelo e verde. Uma vez que os alimentos da categoria de cor amarela são considerados os menos aconselhados, os serviços em questão sugerem que estes não ultrapassem os 20 por cento do valor total de alimentos colocados à venda nos bares dos estabelecimentos de ensino.