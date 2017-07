  Criações “Made in Macau” hoje em destaque na Semana da Moda de Hong Kong

As criações de cinco dos alunos do Programa de Incubação de Moda do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) vão estar hoje em destaque no âmbito da Semana da Moda de Hong Kong.

Celestino Maria Córdova, Yuna Leong, Mickey Che, Karena Lao e Eunice Cheong vão apresentar as criações que desenvolveram no âmbito da marca MaConsef, um conceito registado e promovido pelo CPTTM com o propósito de ajudar a lançar profissionalmente os alunos que mais se destacam no âmbito do Curso em Design e Manufactura de Moda promovido pelo organismo.

Os estudantes seleccionados participam no processo de concepção e de manufactura e gerem ainda a forma como evolui o ciclo de produção dos produtos, acompanhando cada um dos passos em que se divide a empreitada, da criação do conceito à produção do produto final, passando pelo marketing e pela promoção.

O Programa de Incubação de Moda do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau foi lançado em 2009, abrindo caminho para a constituição da marca MaConsef. As criações dinamizadas ao abrigo da plataforma já chegaram à República Popular da China e a territórios como Taiwan e Hong Kong, marcando presença habitual nas semanas da moda da vizinha Região Administrativa Especial. Os cinco jovens estilistas que este ano vão representar Macau no certame produziram uma colecção com 20 peças originais, num processo que se desenvolveu sob a orientação de monitores do CPTTM.

Organizada pelo Conselho para o Desenvolvimento Comercial de Hong Kong, a Semana da Moda de Hong Kong é já um certame com grande projecção internacional, atraindo marcas, empresas e compradores oriundos dos quatro cantos do mundo. O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia participa no certame desde 2010, explica o organismo em comunicado.