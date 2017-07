Costa quer que voos Pequim-Lisboa reforcem estatuto de Portugal como “hub” de viagens

O primeiro-ministro português, António Costa, disse ontem que espera que os voos directos Lisboa-Pequim, a partir de 26 de Julho, constitua um reforço do estatuto de Portugal como “grande ‘hub’ intercontinental” (centro de operações).

A afirmação de António Costa foi feita esta terça-feira de manhã, durante a cerimónia, num hotel de Lisboa, de inauguração dos voos directos Lisboa-Pequim, com a presença do presidente do parlamento chinês, Zhang Dejiang, de visita a Portugal desde segunda-feira.

António Costa destacou que rota vai ser operada pela Beijing Capital Airlines (BCA), do grupo Hainan Airlines (HNA), que é “hoje indirectamente accionista da TAP”.

Com a abertura desta ligação, “reforça-se a dimensão de Portugal “como grande ‘hub’ intercontinental”, sendo hoje, segundo o primeiro-ministro, o “grande ‘hub’” dos voos para o Brasil e África.