Apreendidas 20 mil unidades de produtos tabágicos por não corresponderem às normas de rotulagem

Os Serviços de Alfândega notificaram a Direcção dos Serviços de Saúde do não cumprimento dos requisitos de rotulagem e de embalagem previstos no Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo de um lote de produtos de tabaco importados. A notificação resultou de uma acção conjunta dos Serviços de Alfândega e do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo que ocorreu na segunda-feira. No decorrer desta iniciativa foram detectadas 20 mil unidades de produtos tabágicos cuja embalagem não corresponde ao requisitos de rotulagem definidos pelo Governo.

