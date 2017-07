André Couto evita operação mas tem recuperação de meses pela frente

André Couto não precisa de ser operado para recuperar da vértebra partida durante o acidente ocorrido no fim-de-semana passado, no Autódromo Internacional de Zhuhai. A novidade foi avançada pelo piloto de Macau, que está desde domingo internado no hospital St. Teresa, em Hong Kong.

“Depois de muitos exames e a criação de um modelo em 3D da minha coluna, o médico decidiu que não preciso ser operado. Bem, de certa forma, na minha mente houve um “ufff”. Quem é que quer ser operado? Eu não!”, escreveu o piloto de 40 anos, num comentário bem humorado na sua página pessoal na rede social Facebook.

“A vértebra partida [L1] não está a comprimir o sistema nervoso, por isso tive muita sorte visto que ficou partida em vários bocados. Agora os médicos estão a fazer um plano para os próximos meses de recuperação que vou ter pela frente”, explicou sobre o seu estado de saúde.

André Couto aproveitou também para agradecer as várias mensagens de apoio que recebeu: “Foram tempos difíceis e ainda tenho pela frente momentos duros. Mas não tenho palavras para exprimir os meus sentimentos, senti-me muito emocionado com todo o apoio que recebi de todos. É muito simpático ver que durante os tempos difíceis a nossa comunidade do desporto motorizado é muito grande e cheia de pessoas com um bom coração”, confessou.

“Tenho recebido os melhores cuidados, e sido tratado pela melhor equipa de enfermeiros e médicos nos cuidados intensivos no Hospital St. Teresa, em Hong Kong”, sublinhou.

Quando corria na terceira ronda do Campeonato Chinês de GT, André Couto despistou-se a 160 km/h, tendo o Nissa Nismo GT-R batido de frente contra uma barreira de pneus. Logo nesse dia, o piloto foi levado para o Hospital Número 5 da Universidade Sun Yat Sen, em Zhuhai, sendo depois transportado, já no domingo, num avião-ambulância para Hong Kong.