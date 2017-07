Acordo de cooperação assinado entre o Banco Luso Internacional e o Macau Pass

O Banco Luso Internacional e o Macau Pass assinaram ontem um acordo para disponibilizar um serviço de pagamento conveniente aos seus clientes, noticiou o jornal Ou Mun Iat Pou. Na primeira fase do acordo de cooperação estão abrangidos três projectos, nomeadamente o serviço de carregamento de telemóveis MacauPay, um serviço de pagamento conveniente e ainda a possibilidade de aquisição de um seguro de viagens. De acordo com os números avançados pelo Ou Mun Iat Pou, o serviço Macau Pay conta actualmente com mais de 50 mil utilizadores registados e a frequência da sua utilização, assim como os valores consumidos, continuam a registar aumentos.

