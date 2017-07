Vinte e cinco listas para sufrágio directo para a Assembleia Legislativa

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) recebeu até ontem 25 listas ao sufrágio directo para as eleições de 17 de Setembro, último dia do prazo para apresentação de candidaturas.

No mesmo comunicado, a CAEAL informou que foram também entregues seis candidaturas ao sufrágio indirecto. Amanhã, a CAEAL vai afixar “a relação das candidaturas com a identificação completa dos candidatos e dos mandatários”. Nos dois dias seguintes “podem os mandatários impugnar a regularidade do processo ou a elegibilidade de qualquer candidato”, esclareceu a comissão.

A Assembleia Legislativa é constituída por 33 deputados, 14 dos quais eleitos directamente pela população, 12 por sufrágio indirecto (através das associações) e sete nomeados pelo chefe do Executivo.

No final de Dezembro, Macau contava 307.020 inscritos no recenseamento eleitoral.