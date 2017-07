Vice-presidente do grupo Suncity, Gina Lei concorre às eleições com Si Ka Lon  

Gina Lei Sou Ian é Vice-Presidente para as Relações Corporativas e Comunitárias da Suncity e número três da lista encabeçada por Si Ka Lon. Ao PONTO FINAL, a candidata frisou que quer ajudar os mais desfavorecidos e confessou que Alvin Chao, director da Suncity, apoia a nível pessoal a lista próxima de Chan Meng Kam.

João Santos Filipe

Uma escolha motivada pela admiração pelo deputado e empresário Chan Meng Kam e pelo facto de pretender retribuir à sociedade de Macau aquilo que conseguiu alcançar com o desenvolvimento da indústria do jogo. Foram estas as razões que levaram Gina Lei Sou Ian, Vice-Presidente para as Relações Corporativas e Comunitárias da promotora de jogo Suncity Group, a aceitar integrar a lista encabeçada por Si Ka Lon.

“Admiro o senhor Chan Meng Kam há muitos anos, porque assinou uma história de sucesso nos seus negócios, sendo ao mesmo tempo uma pessoa muito comprometida com a sociedade. Ele dedicou muito do seu tempo a ajudar as pessoas mais necessitadas da comunidade”, começou por explicar, ontem, Gina Lei, ao PONTO FINAL.

“Como uma pessoa nascida em Macau, eu quero seguir o exemplo dele e dedicar-me à sociedade e a ajudar as pessoas. Sou alguém que teve a oportunidade de beneficiar do desenvolvimento do jogo e agora quero retribuir isso à sociedade”, frisou.

Gina Lei surge como número três da lista da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, liderada pelo deputado Si Ka Lon e apoiada por Chan Meng Kam. No segundo lugar, surge Kyan Su Lone, vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, associação que também está ligada a Chan e à comunidade de Fujian.

Funcionária do Grupo Suncity há mais de uma década, onde trabalha directamente com o director executivo da empresa, Alvin Chao, Gina Lei acompanha o responsável pela maior promotora de jogo do território nas aparições públicas do patrão. Antes de integrar a lista, Gina Lei confessou ter discutido o assunto com o chefe: “Ele é o meu chefe e é claro que precisei de lhe pedir autorização”, contou.

O consentimento não foi, de resto, difícil, uma vez que, a título pessoal, Alvin Chao tem sido um apoiante de Chan Meng Kam e neste acto eleitoral vai apoiar as listas ligadas ao líder da comunidade de Fujian: “O senhor Alvin Chao sempre apoiou o senhor Chan [Meng Kam], há muitos anos, por isso este ano vai apoiar o mesmo grupo de pessoas”, disse Gina Lei.

No entanto, Lei recusa a ideia de uma candidatura focada apenas no sector do jogo, explicando que apesar de possuir um grande conhecimento sobre o sector, quer ajudar a sociedade em geral: “Estamos focados na sociedade de Macau, não podemos focar as pessoas ligadas ao jogo e esquecer as outras. As questões relacionadas com a habitação, os cuidados médicos para as pessoas e o trânsito estão entre as nossas principais preocupações. São áreas em que queremos mesmo ajudar as pessoas”, disse.

Além da posição na Suncity, Gina Lei, de 40 anos, foi nomeada pelo secretário Alexis Tam como membro do Conselho para o Desenvolvimento Turístico, é vogal no Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças e presidente da Associação de Beneficência Ze Ai.