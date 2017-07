“Uma Faixa, uma Rota” no Mercado do Iao Hon

Depois da Praça do Tap Seac e da zona de lazer do Edifício Lok Yeung Fa Yuen, o Jardim do Mercado do Iao Hon. A zona norte da cidade acolhe até à próxima quinta-feira a terceira etapa da Exposição Itinerante de Fotografia alusiva à participação e ao contributo de Macau para o projecto “Uma Faixa, uma Rota”. Entre 15 e 20 de Julho a mostra ruma à Taipa e vai estar patente ao público junto ao Jardim da Cidade das Flores. A exposição regressa depois a Macau, ao Largo do Senado, onde vai permanecer entre 22 e 30 de Julho.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...