Serviços Correccionais expõem trabalhos de reclusos

O Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau acolhe entre a próxima sexta-feira e o próximo domingo a edição de 2017 da Exposição de Artesanato da Direcção dos Serviços Correccionais, um certame que vai exibir trabalhos e peças de artesanato da autoria dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Macau e dos jovens internados no Instituto de Menores de Macau.

A mostra é organizada pela Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) em parceria com o Centro de Ciência de Macau e conta com o apoio de organismos como o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), do Instituto de Acção Social (IAS) e da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A exposição reúne um total de 4500 obras e produtos confeccionados pelos reclusos e jovens internados nos estabelecimentos de correcção do território. Entre o acervo da mostra incluem-se produtos tão variados como bordados, toalhas de mesa, bases para copos, peças de vestuário ou miniaturas feitas em produtos como farinha e plasticina. Os trabalhos, sublinha a Direcção dos Serviços Correccionais em comunicado, poderão ser adquiridos entre sexta-feira e domingo, durante o certame em que serão expostos.

Na mesma nota de imprensa, a Direcção dos Serviços Correccionais lembra que providencia vários tipos de formação profissional aos reclusos e aos jovens internados respectivamente no Estabelecimento Prisional e no Instituto de Menores. Entre os cursos ministrados estão formações em carpintaria, em alfaiataria, em reparação de automóveis ou nas artes da pastelaria e do corte de cabelo. O propósito das acções de formações passa por dotar os reclusos de habilitações profissionais que favorecem a sua reinserção social após o cumprimento da pena a que foram condenados.

Em colaboração com instituições educativas de Macau, a Direcção dos Serviços Correccionais organiza ainda cursos – um curso de serviço elementar de banquete chinês, um curso de comércio a retalha e um curso básico de contabilidade – em que são emitidos certificados profissionais.

A edição de 2017 da Exposição de Artesanato da Direcção dos Serviços Correccionais decorre entre 14 e 16 de Julho no Centro de Ciência de Macau. A entrada é gratuita.