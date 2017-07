Sentença do caso Ho Chio Meng lida na sexta-feira

A sentença do ex-procurador da RAEM, Ho Chio Meng, vai ser lida na sexta-feira pela 15h00, no Tribunal de Última Instância, segundo o PONTO FINAL conseguiu apurar. O antigo líder do Ministério Público foi detido em Fevereiro do ano passado, tendo o julgamento tido início em Dezembro último.

Ho Chio Meng responde em tribunal pela alegada prática de 1536 crimes, num processo que ficou marcado pela desistência do primeiro advogado de defesa do ex-Procurador, que questionou a imparcialidade do colectivo de juízes.