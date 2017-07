RAEM quer capacitar quadros qualificados para diferentes sectores

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos avançou que a RAEM tenciona tomar como exemplo a experiência da China Continental e das regiões vizinhas para optimizar as políticas de fomento à formação profissional e empenhar-se na construção de uma boa atmosfera, através da capacitação de quadros qualificados em diferentes sectores. Ao mesmo tempo, a optimização do sistema de dispensa dos trabalhadores não locais terá como objectivo expandir políticas flexíveis e convenientes para melhorar os conflitos entre a oferta e a procura de recursos humanos.

A notícia foi avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que referiu que as declarações feitas pela Comissão estão incluídas na resposta a uma interpelação escrita enviada ao Executivo pela deputada Ella Lei, sobre a inclusão de residentes locais na indústria do catering, no âmbito da candidatura de Macau a “Cidade UNESCO da gastronomia”.

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos respondeu que no âmbito do inquérito em curso tomou consciência de determinadas oportunidades de trabalho em posições de chef administrativo e vice-chef de cozinha chinesa e ocidental, chef director de cozinha chinesa e ocidental e panificação, com salários que variam entre as 15 mil e as 33 mil patacas.

O organismo referiu ainda que existem instituições terciárias e grupos sociais do território que disponibilizam cursos para quem se manifeste interessado na indústria do catering, de forma a satisfazer a demanda de quadros qualificados neste sector.