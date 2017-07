Nova Ideias de Macau submeteu ontem lista de candidatos à Assembleia Legislativa

Os cinco candidatos da plataforma Nova Ideias de Macau formalizaram ontem a candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa, com a entrega dos nomes que constituem a lista no Edifício da Administração Pública. Ching Lok Suen, fundador da Associação Sonho de Macau e cabeça de lista, manifestou-se esperançado de que os eleitores votem consoante a agenda política dos candidatos. Para Ching, o mais importante é alcançar o sufrágio universal duplo, nas eleições para o Chefe do Executivo e para a Assembleia Legislativa. O candidato considera que “qualquer promessa é um cheque vazio sem o sufrágio universal”.

A agenda política da lista Nova Ideias de Macau tem principais cavalos de batalha a implementação de um sufrágio universal duplo e questões relacionadas com a educação, economia e finanças. Hong Hok Sam, José Pedro Sales e Lam Mok Kei seguem-se a Ching Lok Suen na lista Nova Ideais de Macau – Aliança de Cidadãos para Promoção de Duplo Sufrágio Universal e Combate à Corrupção