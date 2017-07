Membros de Macau já submeteram formulários de registo para o congresso eleitoral da ANP

Os membros locais do 13º Congresso Eleitoral da Assembleia Popular Nacional (ANP) deram ontem o pontapé de saída no processo de submissão do formulário de registo no organismo, prazo que se prolonga até ao próximo dia 25. O Gabinete do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional já enviou cartas e formulários de inscrição a mais de 500 pessoas qualificadas de Macau, enquanto membros do congresso eleitoral.

Ng Siu Lai, deputada do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de Macau, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que 12 dos representantes do território que são membros da ANP expressaram as opiniões dos cidadãos de Macau ao Governo Central e conseguiram alcançar muito nos últimos anos.

Hoi Sai Iun, presidente honorário da Associação Comercial de Macau, afirmou que espera que os deputados do território que integram a 13º sessão da ANP consigam transmitir a realidade de Macau mais explicitamente, incluindo os aspectos relativos à qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento económico.

Por outro lado, o deputado Ho Ion Sang afirmou que espera que os representantes eleitos possam ser bons embaixadores de Macau no exterior e que consigam contribuir com ideias para a construção nacional e desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de Macau.

Já o deputado Chan Iek Lap espera que os delegados de Macau à Assembleia Popular Nacional possam transmitir as aspirações de Macau ao Governo Central, especialmente no que diz respeito à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e à Zona da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.