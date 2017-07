Liu Xiaobo: Merkel espera “sinal de humanidade” da parte de Pequim

A chanceler alemã, Angela Merkel, espera um “sinal de humanidade” para com o dissidente chinês Liu Xiaobo e a sua família, que queria que este fosse ser tratado ao cancro do fígado no estrangeiro, disse o porta-voz do governo alemão.

Steffen Seibert disse aos jornalistas que o “trágico caso de Liu Xiaobo é uma grande preocupação da chanceler”, adiantando que a governante alemã “gostaria de um sinal de humanidade para Liu Xiaobo e a sua família”.

Condenado em 2009 a uma pena de 11 anos de cadeia por subversão, Liu Xiaobo, 61 anos e prémio Nobel da Paz 2010, foi colocado em liberdade condicional após lhe ter sido diagnosticado, em Maio, um cancro no fígado em fase terminal.