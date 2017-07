Lionel Leong não será candidato à Assembleia Popular Nacional

Lionel Leong, actual representante de Macau na Assembleia Popular Nacional e secretário parara a Economia e Finanças do Executivo da RAEM, não se vai candidatar a um lugar na câmara parlamentar da República Popular da China, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Leong foi um dos membros da APN ontem o formulário de inscrição para o comité eleitoral dos deputados de Macau à 13º Assembleia Popular Nacional.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lionel Leong Vai Tac justificou a decisão de não se candidatar com “as mudanças registadas na sociedade nos passados dois anos” e com o facto de se querer concentrar nas funções como secretário. A diversificação industrial moderada, a integração efectiva da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e os trabalhos da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau fazem parte das prioridades de Lionel Leong no futuro.

O secretário para a Economia e Finanças manifestou-se convicto que os deputados de Macau eleitos para a Assembleia Popular Nacional da República Popular da China estarão capacitados para compreender as “condições nacionais” e “reflectir a situação de Macau”.