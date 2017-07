Lee Kin Yun submeteu lista de candidatura à AL

No último dia de submissão de listas candidatas às eleições da Assembleia Legislativa (AL), o activista local Lee Kin Yun entregou uma lista composta por cinco membros, depositando ainda o programa político da candidatura da Associação de Activismo para a Democracia, no Edifício da Administração Pública. As suas principais preocupações passam pela reforma do sistema político do território, pela construção de um sistema legal robusto, pela criação de um mecanismo de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos, bem como pela defesa dos direitos dos trabalhadores.

Lee Kin Yun é o cabeça-de-lista da candidatura e promete uma campanha combativa: “Esperamos tomar um caminho de luta, caso consigamos entrar na Assembleia Legislativa. Queremos lutar pelo sufrágio universal e por garantir que a governação está nas mãos da população; este é o maior foco do nosso programa político”, disse Lee aos jornalistas.

Os primeiros quatro candidatos são Lee Kin Yun, o director da Associação de Activismo para a Democracia, Wu Shaohong, e outros dirigentes da associação, Tam Kai Chong e Leong Sheak.

Esta é a quarta vez que Lee Kin Yun lidera uma lista candidata às eleições para a Assembleia Legislativa pelo expediente do sufrágio directo. Ainda que nunca tenham conseguido conquistar um assento no hemiciclo, Lee Kin Yun mantém-se fiel ao designo de lutar por um lugar na Assembleia e de pugnar pela reforma do sistema político do território.

Por outro lado, no passado dia 9, Lee Kin Yun descobriu que um perfil do Facebook designado “True Democrats in Macau”, que se apresentava com uma fotografia dele, fez um comentário numa publicação, atacando outro grupo candidato. Lee afirmou que tenciona reportar o caso à autoridades policiais e à Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL): “O perfil ’True Democrats in Macau’ está a usar as nossas fotografias para atacar um outro grupo candidato; contudo, isto não está relacionado connosco, sendo que nós não ofendemos a candidatura visada. Portanto, alguém usou o nosso nome e isso é uma falta muito grave”, declarou Lee à imprensa. EG