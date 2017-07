Japão: Autoridades mantinham alerta de chuvas intensas para a ilha de Kyushu

O alerta de chuvas intensas e risco de deslizamentos de terras continuava ontem activo na ilha de Kyushu, no sul do Japão, onde as tempestades que atingiram a região na última semana já causaram 21 mortos e 20 desaparecidos.

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) previu também chuvas intensas nas prefeituras de Fukuoka e Oita, as mais afectadas nos últimos dias.

O organismo, que ontem previa uma acumulação de água de cerca de 100 milímetros para as últimas 24 horas, alertou para a possibilidade de novos deslizamentos de terras e aconselhou a população a manter-se longe de ravinas.

As autoridades retiraram esta manhã cerca de 1.800 pessoas de Fukuoka e Oita para garantir a segurança, informou a emissora japonesa NHK.

O número de vítimas do mau tempo subiu para 21, de acordo com a emissora pública japonesa. Membros das Forças de Autodefesa e bombeiros continuaram durante o dia de ontem a procurar determinar o paradeiro de 20 desaparecidos.

O organismo meteorológico japonês afirmou que estas chuvas constituem um dos maiores desastres naturais no país nas últimas décadas. As inundações e transbordo de rios atingiram casas, estradas, vias férreas, veículos, pontes e outras infraestruturas.