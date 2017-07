Indonésia quer acordo de troca de informação financeira com Macau

As autoridades indonésias querem assinara com o Governo do território um Acordo-Quadro de Cooperação Financeira, que possibilite a troca de informações financeiras entre as duas regiões. O memorando deverá permitir que o Executivo de Jakarta possa rastrear o dinheiro que os cidadãos indonésios depositam em entidades bancárias do território.

A intenção foi revelada na semana passada pelo Director-Geral dos Impostos do Governo indonésio, Ken Dwijugiasteadi, à margem da cerimónia de assinatura de um acordo do género com as autoridades suíças, representadas pela Embaixadora da Confederação Helvética para a Indonésia, Yvonne Baumann.

Em declarações à imprensa indonésia, o responsável pela Direcção-Geral dos Impostos do Executivo de Jakarta esclareceu que depois da Suíça, as autoridades do país têm como alvo os contribuintes com depósitos em instituições bancárias de Macau e do Brunei. O objectivo da assinatura do acordo, reconheceu Ken Dwijugiasteadi, prende-se com o reforço do combate à fuga ao fisco e à lavagem de capitais.

O Director-Geral dos Impostos da Indonésia adiantou que tanto as autoridades do Brunei, como as autoridades do território se mostraram disponíveis para libertar “um conjunto de dados financeiros relacionados com impostos” depois de firmado um acordo bilateral. Ken Dwijugiasteadi conta ter os procedimentos legislativos concluídos antes ainda do final do corrente mês, de forma a que os acordos com Macau e o Brunei possam ser assinados o mais brevemente possível.

Para além da Suíça, a Indonésia mantém um acordo de troca de informação financeira com a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. As autoridades de Jakarta têm ainda memorandos de entendimento relativos ao combate à fuga ao fisco assinados com cerca de noventa países e territórios.