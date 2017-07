IACM nega abertura de processo para encerrar restaurante Riquexó

Durante o dia de ontem surgiu um rumor nas redes sociais de que o restaurante Riquexó, na Avenida Sidónio Pais, iria encerrar devido a um processo instaurado pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. No entanto, contactado pelo PONTO FINAL, o IACM negou que aquele organismo do Governo tivesse instaurado qualquer processo para o encerramento do restaurante em causa, tido por muitos como um dos bastiões da gastronomia macaense.

O PONTO FINAL tentou contactou a gestora do espaço, Sónia Palmer, que não quis comentar o caso. Na rede social Facebook, tinha sido colocado a circular um rumor de que o restaurante teria de ser encerrado pelo facto do IACM ter detectado irregularidades na planta do espaço onde funciona o estabelecimento de restauração, que terá sido modificado por obras realizadas há trinta anos.