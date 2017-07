Habitação: Confiança dos consumidores na aquisição de casa própria continua em queda

O Instituto para o Desenvolvimento Sustentável de Macau da Universidade de Ciências e Tecnologias (MUST) publicou ontem o Index de Confiança do Consumidor de Macau referente ao segundo trimestre deste ano.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, num escala que oscila entre os 0 e os 200 pontos, o índice de confiança dos consumidores foi de 85,3 pontos, mais 3,33 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado.

O número indica uma recuperação nos níveis de confiança geral do consumidor, mas sendo a pontuação inferior a 100, menos 1,21 por cento em termos trimestrais, reflecte que os níveis de confiança dos consumidores continuam pelas ruas da amargura.

Entre os seis índices calculados, a confiança dos consumidores na aquisição de habitação própria continuo a cair, quedando-se nos 51,16 pontos, menos 4,15 por cento a cada trimestre e 2 por cento a cada ano.

O inquérito mostrou ainda que as preocupações dos consumidores relativamente à inflação caíram ligeiramente e que a confiança na empregabilidade subiu mais de um por cento ao ano, a atingir a cotação mais alta: 105,52 pontos.