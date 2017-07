O diplomata moçambicano Vicente Manuel deixou ontem o cargo de Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da China e os Países de Língua Portuguesa, adiantou o organismo em comunicado. Vicente Manuel assumiu funções em Julho de 2014, indicado pelos Países de Língua Portuguesa que integram o Secretariado Permanente do Fórum.

