“Festival de Ciência e Música” quer cativar os mais novos

A ciência e a música clássica caminham, no próximo fim-de-semana, de mãos dadas, numa iniciativa da Orquestra de Macau e do Centro de Ciência do território. A estrutura acolhe na tarde do próximo sábado uma série de dois concertos no âmbito do “Festival de Ciência e Música”. Os espectáculos são da responsabilidade da Orquestra, que se propõe explicar – de um ponto de vista científico – a forma como operam os instrumentos de corda, sopros e percussão.

O primeiro concerto arranca às 15h e o segundo às 16h30. “Serão visual e acusticamente apelativos, combinando informações científicas interessantes e música clássica, sob o tema “Pequeno Comboio Feliz”, explica o Instituto Cultural em comunicado.

Os concertos terão lugar no Centro de Exposições do Centro de Ciência de Macau, sendo abertos a crianças de todas as idades e às respectivas famílias, com entrada livre mediante apresentação de bilhete de entrada no Centro de Ciências de Macau do mesmo dia, o qual pode ser adquirido na bilheteira do mesmo.